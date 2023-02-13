شكرا لقرائتكم خبر عن "جائزة المبدع الصغير" لمن يقدم منتجا فكريا وعمره أقل من 18 سنة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، على إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل هذه الجائزة:

منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

ويشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا تتجاوز سنة في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.

وكانت قد شملت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغيرإلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية.