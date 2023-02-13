شكرا لقرائتكم خبر عن "صنع فى دمياط".. 289 عارض أثاث وإجمالى مبيعات بلغت 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت معارض الأثاث التى تم تنظيمها خارج محافظة دمياط فى تحقيق مبيعات جيدة خلال الفترة الماضية، الأمر الذى حرك السوق الداخلى للمحافظة بصورة جيدة.

ويعرض ”الخليج 365” خلال التقرير القادم أبرز معارض الأثاث التى تم تنظيمها خارج دمياط خلال الفترة الماضية وكذلك نسب مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

وحقق معرض الأثاث الدمياطى الذى أقيم تحت رعاية نقابة صناع الأثاث المستقلة بمحافظات الصعيد نسب مبيعات جيدة والتى تجاوزت الـ10 ملايين جنيه حتى الآن، فى غضون بضعة أشهر جاء ذلك عقب تنظيم نقابة صناع الأثاث لحزمة من المعارض التى تجوب محافظات مصر والمستمرة حتى نهاية العام الجارى.

كما كان للغرفة التجارية بدمياط حظا كبيرا فى هذا الأمر، فقد جاءت مبيعات معارض الأثاث التى نظمتها الغرفة التجارية بعدد من محافظات مصر بقيمة إجمالية تجاوزت 50 مليون جنيه، وتعرض الغرفة التجارية بدمياط استمرار تنظيم بعض المعارض بمحافظات الصعيد خلال الأيام المقبلة لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من العارضين للمشاركة فى تلك المعارض لتنشيط السوق المحلى بصورة أكبر.

ويأتى معرض صنع فى دمياط الذى تم تنظيمه فى أرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن كسرت نسب مبيعاتها حاجز 100 مليون جنيه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع فى دمياط" يأتى ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التى بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة فى خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، موضحة أنه تم عقد 4 دورات خلال العام الماضى، بمشاركة 289 عارض تم خلاله تحقيق إجمالى مبيعات قاربت على 100 مليون جنيه.