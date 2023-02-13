شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل 30%.. خريطة منافذ أهلا رمضان وأسعار السلع بمناطق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة القاهرة، افتتاح منافذ ومعارض السلع الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار واحتكار السلع وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بكافة شوارع وميادين القاهرة بإجمالى 100 منفذ جديد، بجانب أكثر من 2100 منفذ ثابت بأحياء القاهرة، بالإضافة إلى السيارات المتحركة، وتوفر المعارض الجديدة تخفيضات من 20 لـ 30% على الأسعار، تحت شعار "المواطن أولا" و" أهلا رمضان".

وجاءت أسعار السلع بالمنافذ حسب قائمة الأسعار المعلنة، السكر 900 جرام بـ 14.50 ، والأرز 800 جرام 14.50 والزيت 700 جرام 35 جنيه، والسمنة 1 كيلو بـ 42 جنيه والعدس 1 كيلو بـ31 جنيه، الدقيق 1 كيلو بـ 18 جنيه وكيس المكرونة 350 جرام بـ7 جنيه، واللحوم بـ 145 جنيه للكيلو، والتونة قطع بـ 21 جنيه، و"حلاوة طحينية 22 جنيه- عسل نحل 35 جنيه، كاتشب 20 جنيه، خل 4 جنيه، بيف 22 جنيه، فول مدمس 8 جنيه، حليب معلب 22 جنيه، طحينة 18 جنيه، سردين 15.50 جنيه، سمنة ازاز 65 جنيه، تونة مفتتة 15 جنيه، عسل امتنان 53 جنيه، عسل أسود 8.5 جنيه .

وتم افتتاح منافذ منها، بشارع أحمد حلمي بحي الساحل، وبشارع ولى العهد بحدائق القبة، وبشارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية و بحى الموسكى بالمنطقة الغربية، وبميدانى العرب والحرية بالمعادى، وبشارع 9 بالمقطم، ومعرض " أهلًا رمضان" بباب الشعرية بميدان باب الشعرية، ومنفذ ميدان ابو الريش امام روضة السيدة زينب، ومنفذ شارع بورسعيد، منفذ الخزان بمدخل مدينة الاسمرات وأمام المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين، وشارع الوسط وميدان الساعة بالتبين ومنفذ شارع محمد سيد أحمد بحلوان و منفذ شارع حمودة بحدائق حلوان و منفذ شارع العروبة بكورنيش المعصرة وأمام عمارات بيتشو، كما تم إنشاء منافذ بالمدن البديلة للمناطق العشوائية.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن منافذ "أهلا رمضان" و"المواطن أولا" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق كما يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وجاري حاليا فتح عدة منافذ أخرى لتغطي أحياء المنطقة طبقا لخطتها الى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين ومنها منفذ شارع الوسط وميدان الساعة بالتبين و منفذ شارع محمد سيد أحمد بحلوان و منفذ شارع حمودة بحدائق حلوان و منفذ شارع العروبة بكورنيش المعصرة وأمام عمارات بيتشو لتزيد منافذ الجنوبية كل يوم للمساهمة الفعالة في خفض الأسعار ومنع احتكار السلع والمنتجات الغذائية والتصدى لكافة صور الغش التجاري من خلال الرقابة الصارمة و الاعلان عن الاسعار وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية.