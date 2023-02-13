شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تسعى لتوطين صناعة قطارات السكة الحديد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل المصرية، عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي ( TMH International AG)، وفى النقاط التالية نوضح اهمية الورشة الجديدة لتوطين صناعة القطارات.

تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بنسب تبدأ من 20% من قطع الغيار وتصل إلى 60% بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

سيتم توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة.

تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي.

تقديم التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ 18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة.

سيتم صيانة 1350 عربة سكة حديد لمدة 12 عام.

سبق وتم الاتفاق مع تالجو الإسبانية على إجراء الصيانة اللازمة لقطارات تالجو في ورشة تالجو بورش الفرز، وكذالك الاتفاق مع وابتك الأمريكية لإجراء الصيانة اللازمة لجرارات GE بورش التبين ومهمشة.

تم الاتفاق مع شركة ترانسماش على التعاون في مجال إنتاج قطع الغيار محليا نقطة انطلاق قوية وهامة لإقامة مصنع مشترك في أبوزعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية لتلبية احتاجات السوق المحلى.

هذا التوقيع هو الثالث من نوعه مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر.

تم توقيع عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا، مع اتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو.

تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين هيئة السكة الحديد والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك).