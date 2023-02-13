شكرا لقرائتكم خبر عن القطار السريع.. خط "أكتوبر ـ أسوان ـ أبو سمبل" 19 محطة بطول 1600 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل، تنفيذ مشروع الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع "أكتوبر /أسوان/أبوسمبل"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة.

وفى هذا الصدد يستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات حول المشروع الجديد، تعرف عليها:

1. يعد مشروع القطار الكهربائى السريع "القاهرة أسوان" واحد من مشروعات التنمية للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية وربط المدن المصرية ببعضها بوسائل أيسر وأسرع.

2. إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 4 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2250 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

3. صدق على مد الخط من أسوان لأبوسمبل لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحرية مثل سفاجا والإسكندرية.

4. تبلغ المسافة للخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع "أكتوبر /أسوان/أبوسمبل" نحو 1100 كيلو متر.

5. بينما تبلغ المسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول حوالى 530 كم، والتى تشمل عدد 12 محطة منها 5 محطة للقطار السريع و7 محطة للقطار الإقليمى.

6. إنشاء محطة للقطار السريع يساهم فى خدمة وتنمية مناطق جنوب مصر بما فيها من المعالم السياحية.

7. ويمر القطار على المسار بمنطقة توشكى والمقرر إنشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة.

8. وهناك دراسة لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى هذه المنطقة وذلك لخدمة نقل المنتجات والخامات منها واليها بوسيلة نقل للبضائع آمنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة بالإضافة إلى مناطق لوجيستية فى قسطل وارقين ووادى كركر.

9. كما يمر المسار أيضا بمنطقة ميديكوم الصناعية وبانشاء محطة اقليمية للقطار فى هذه المنطقة يسهم فى انتقال العاملين والمترددين.

10. كما يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية فى جبل شيشة وعرب سهيل ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان.

11. مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربى وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

12. كما تم مراعاة أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

13. تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات.

14. الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

15. منظومة القطار الكهربائى السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر وستغطى أنحاء الجمهورية.

16. كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

17. كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات كما تخدم المناطق الصناعية والسياحية والزراعية والعمرانية.