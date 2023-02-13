درجات الحرارة الاثنين بمصر..طقس بارد على القاهرة والدلتا والسواحل الشمالية

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة جنوب الصعيد ، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء ، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.