شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن قائمة تضم 10 تحاليل وفحوصات طبية للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفحوص الطبية التى يقوم المقبلين على الزواج بإجرائها لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بإتمام العقود.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن شهادة الفحص الطبى لراغبى الزواج، التى تقوم الوزارة بإصدارها توفرها مجانا للمقبلين على الزواج والتى تعتبر من الوثائق الهامة لإتمام الزواج، مضيفة: "المقبلين على الزواج يقومون بالحضور إلى مراكز الفحص للحصول على الشهادة، حيث يسجل الراغبين فى إجراء الفحص الطبى، بيانتهم الشخصية، والتاريخ المرضى أن وجد، وإذا كان أى من الطرفين يعانى من أى أمراض".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إجراءات الفحص المعملى، كقياس نسبة الهيموجلوبين وتحليل سكر عشوائى وفصيلة الدم وعامل ريساس، مشيرة إلى أن عملية المشورة من خلال فريق طبى يتم تدريبه جيدا، لتقديم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج كما تشمل تحاليل الأمراض المعدية مثل الإيدز وفيروس سي وفيروس بى.

وتضم قائمة التحاليل، مستوى الهيموجلوبين بالدم وفصيلة الدم وتحليل توافق "Rh" وتحليل أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المشورة تشمل التحدث عن تنظيم الأسرة، والأمراض التى قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها، والحماية وتقديم نصائح للحمل والولادة.

وتابعت الوزارة، أنه يتم استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التى تمت فى المركز للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشهادة تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.

ومن جانبه طمأن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج بشأن فحوصات ما قبل الزواج.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكشف الطبي اللازم للمقبلين على الزواج مهم وضروري للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبلين، وضمان عدم نقل الأمراض الوراثية لهم، والناتجة عن زواج الأقارب في كثير من الأحيان.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، "كل الموضوع يذهب الشخصين للوحدات الصحية المخصصة، لإجراء الفحوصات الخاصة بالمقبلين على الزواج ويتم اخضاعهم للكشف الكامل، وبعد ذلك يتم استيلام الشهادة وتكون صالحة لـ6 أشهر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنّ فحوصات المقبلين على الزواج تشمل الفحص الجيني، وهذا يحمي الطفل في المقام الأول، فالتوافق في «rh» مطلوب وعدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة، لذلك نسعى لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وإيضاح أهمية الفحصوات وضم تحاليل جديدة لها، لزيادة درجة المأمومنية وخلق جيل من النشئ خالي من الأمراض.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن تخصيص 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، على أن يجري زيادة عددها خلال المرحلة المقبلة.