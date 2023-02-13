شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 13/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:59
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:21
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:06
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:57
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:08 م
وقت صلاة المغرب 5:33 م
وقت صلاة العشاء 6:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:56