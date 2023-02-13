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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 13/2/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:10  ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء  6:59

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد  صلاة العصر 3:13 م 

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:55  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:57 

موعد صلاة  العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:02  ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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