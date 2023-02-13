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الأوقاف تعلن إيفاد 14 إماما لمختلف دول العالم و10 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم ، إيفاد عدد (14) إمامًا إيفادًا دائمًا إلى مختلف دول العالم ، و(10) أئمة وقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وفق الجدول التالى :

أولاً : الإيفاد الدائم :

م الاسم المديرية الدولة

1إبراهيم سيد عبد الوهاب الديوان العام ألمانيا

2أحمد سيد ياسين محمد الأقصر فنزويلا

3حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة فنزويلا

4محمد محمد محمود عبد الحليم الديوان العام الأورجواي

5عدوي عطا شحاته قطب أسيوط كينيا

6حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة السودان

7أحمد محمد حسين إبراهيم الشرقية تنزانيا

8أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم تنزانيا

9أحمد مشحوت محمد حسان القاهرة تنزانيا

10ساري العزب محمد العزب الغربية تنزانيا

11سعد عبد الحميد حسن سعد القاهرة تنزانيا

12أحمد ربيع أحمد علي إسماعيل القاهرة أوغندا

13عبد الله السيد أحمد محمد القاهرة أوغندا

14محمد مصطفى عبد الفضيل سالم القاهرة أوغندا

 

 ثانيًا : إيفاد شهر رمضان :

م الاسم المديرية الدولة

1فوزي جابر عبد المقصود يوسف الدقهلية سويسرا

2محمود فتحي علي موسى القاهرة بريطانيا

3أبو بكر سليمان سليمان محمد المنوفية بريطانيا

4يحيى إسماعيل فتح الله عرفة البحيرة أمريكا

5سراج الدين محمد سليمان بدوي القاهرة أمريكا

6كامل محمد جاب الله السيد القاهرة أمريكا

7فتحي عبد المنعم عبد السميع عبد المقصود الجيزة أمريكا

8أيمن محمد فتح الله البرعي الإسكندرية كندا

9إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي القاهرة كندا

10إيهاب محمود يوسف الجعيدي الإسكندرية كندا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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