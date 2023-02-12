بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد حصوله على المركز الرابع بمونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد بعثة النادى الأهلى، قادمة من مدينةً طنجة المغربية بعد حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم للاندية وتلقى هزيمتين من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلى.

وكانت بعثة النادى الاهلى قد وصلت مساء اليوم على متن طائرة خاصة تحمل رقم 3201، تابعة للناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، تقل 82 فردا.

من جانبها استعدت سلطات مطار القاهرةً لإستقبال بطل إفريقيا وتم إنهاء إجراءات الوصول من مبنى الركاب رقم 3 والمخصص لرحلات طيران مصر للطيران وتحالف ستار.

وخسر الأهلى من فلامنجو البرازيلى 2-4 خلال المباراة التى أقيمت مساء السبت، على ملعب أبن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية فيما يحصد الأهلى المركز الرابع.