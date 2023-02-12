شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية توقع بروتوكول تعاون مع كهرباء البحيرة لإنشاء شبكات "الضبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بروتوكول لإنشاء شبكات الجهد المتوسط بالموقع العام للمحطه النوويه بالضبعة لتوليد الكهرباء (المرحله الثانية).

وحضر توقيع البروتوكول، لفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ويعتبر البروتوكول من أهم مشروعات البنية التحتيه للموقع العام بالمحطه النووية، والذي يمتد تنفيذه إلى 15 شهراً.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،اكد أنه تم الانتهاء من صب الجزء المتبقي من الخرسانة الخاصة بالمفاعل الاول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء و و الوصول إلى المستوى الذي سيتم عليه تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بالمحطة النووية الخميس المقبل.

و قال الوكيل فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " أنه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، موكدا أنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال معدات الضبعة النووية مارس المقبل.