شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى نحو 35 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا إلى 35 ألف قتيل، حسب ما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، لافتة إلى أنه ومن المتوقع ارتفاع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

يذكر أن القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا خليل إبراهيم قال إنه تم إجلاء نحو 75 عراقيا في مناطق الزلزال في تركيا.