شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة يوجه بإعادة تأهيل خدمة عملاء سفاجا خلال زيارة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى زيارة مفاجئة اليوم لقطاع كهرباء البحر الاحمر والتى بدأت بهندسة كهرباء القصير جنوب البحر الأحمر وذلك لمتابعة الأداء و انتظام العمل بقطاعات الشركة و التأكد من حسن استقبال المواطنين.

و قال المهندس سامي أبو وردة أنه حرص على الاطلاع و مراجعة سجلات كبار المشتركين وكذلك سجلات المشتركين الجدد و سجلات الصيانات والتحصيل وفحص العدادات وكافة اقسام الهندسه وخدمة العملاء ،مشددا علي ضرورة حسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم بأقصى سرعة والعمل على الحد من الفقد بمراجعة كافة عدادات كبار المشتركين والمصالح الحكومية ودور العبادة مع سرعة تركيب العدادات للمواطنين.

و وجه ابو وردة بالعمل على مكافحة سرقات التيار الكهربائي ، كما تفقد موزع الهندسه وموزع شمال القصير و طالب العاملين بضرورة الحفاظ على الشركة وأصولها وممتلكاتها و الالتزام بإجراءات الصيانات اللازمة في موعدها المحدد وعدم التهاون فيها.

كما زار ابو وردة هندسة كهرباء سفاجا لتفقد الشئون التجارية وكبار المشركين والتسويات وفحص العدادات واطلع علي كافة السجلات وخدمة العملاء ، وطالب بضرورة إعادة تأهيل مركز خدمه العملاء ليلق بالشركة والمواطنين وليكون علي احدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة ، مطالبا بضرورة تحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

كما حرص رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على زيارة ديوان عام القطاع بمدينة الغردقة بحضور رئيس مباحث كهرباء البحر الاحمر و مديرو العموم ومديري إدارت الوقاية والاختبارات والفحص الفني والعدادات وكبار المشتركين والشؤون التجارية والمقايسات والتكاليف والضبطيه القضائية والصيانة والتشغيل ، و وجه بضرورة تواجد مديري العموم يوميا بكافة الهندسات علي أن توضع خطة للمرور وماتم فيه كذلك طالب بضرورة مراجعة كافة عددات الاناره العامه وكبار المشتركين والمصالح الحكومية.

وقال أبو وردة ان الشركه جاهزة لتنفيذ اي مشروعات تطلب منها وان كافة المهمات موجودة وبكميات كبيرة بمخازن الشركة.