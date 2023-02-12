شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس يشارك فى مؤتمر "القدس" بالجامعة العربية.. ويؤكد: القضية الفلسطينية أولوية لدى مصر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس يشارك فى مؤتمر "القدس" بالجامعة العربية.. ويؤكد: القضية الفلسطينية أولوية لدى مصر والعرب، وفيه: الرئيس يؤكد رفض مصر أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم ملدينة القدس ومقدساتها.. ويحذر من العواقب الوخيمة لفرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائى بني الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى يفتتح إيجبس 2023.. ويؤكد: »غاز شرق المتوسط "عنصر حاسم فى تخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز بأوروبا".

ـ المدارس "كاملة العدد"فى الفصل الدراسى الثانى.. حضور مرتفع لتلاميذ المدارس.. والتعليم توجه بمتابعة حضور طالب الثانوية والإعدادية وفصل من يتجاوز نسب الغياب.

ـ الرئيس السيسى يشارك فى قمة الحكومات بدبى.. ويستعرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية اقتصاديا وتنمويا.

ـ بيع 1.6 مليون قنطار قطن بـ9.8 مليار جنيه ضمن منظومة التداول الجديدة.