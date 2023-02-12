شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة فيتامين D فى الجسم تسبب فرط كالسيوم الدم وتضر بصحة الكلى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن زيادة فيتامين D في الجسم، تسبب فرط كالسيوم الدم، وتضر بصحة الكلى والقلب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات التى يجب عليها الاهتمام بحصولها على فيتامين د، وذلك لضمان تعزيز الصحة العامة لهذه الفئات.

وبحسب منشور توعوى لوزارة الصحة والسكان، فإن الفئات التي يجب عليها الحرص على فيتامين د، الذى تم توفيره في المستشفيات والصيدليات، تشمل كل من:

1 - عند الأطفال من اليوم الأول .

2 - عند الحوامل بداية من الشهر الرابع .

3 - كبار السن .

4 - الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل (الضغط – السكر – القلب - السرطان).

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نقص فيتامين د له مجموعة من الأعراض مثل التعب والإرهاق وقصور التركيز والإصابة المتكررة بكثير من العدوى ووجود ألم العظام والعضلات، بالإضافة إلي التساقط المفرط للشعر والنسيان والاكتئاب وجفاف الجلد، فضلا عن حدوث خلل فى الغدة الدرقية وخلل فى الخلايا العصبية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية تستهدف تعزيز الصحة العامة للمصريين ونصحت وزارة الصحة بالحصول علي فيتامين د دافاليندى .