شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو الإقليمى يحتفل بيوم الإذاعة العالمى من "ماسبيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم، بالتعاون والهيئة الوطنية للإعلام، احتفاليه تزامنا مع اليوم العالمي للإذاعة، بعنوان "88 عامًا من الإذاعة العامة في مصر"، بحضور الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي بالنيابة لمكتب اليونسكو الإقليمي للدول العربية للعلوم للدول العربية وإلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر.



يوم الاذاعة

وتحتفل منظمة اليونسكو 13 فبراير من كل عام بالبث الإذاعي، وبمناسبة هذا الحدث أقيمت الاحتفالية بمبني الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وذلك لتسليط الضوء على القيمة الفريدة للإذاعة، التي تظل وسيلة للوصول إلى أوسع جمهور وتتخذ حاليًا أشكالًا وأجهزة تكنولوجية جديدة.

ووفق مكتب اليونسكو الإقليمي "لعبت الإذاعات المصرية منذ إنشائها عام 1934 دورًا مؤثرًا في حياة الجاليات العربية والأفريقية. على سبيل المثال، ساهمت الإذاعة المصرية في تطوير هوية ثقافية عربية مشتركة، تضم مطربين بارزين مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، مما أدى إلى انتشار واسع للموسيقى العربية في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

وأضاف بيان المنظمة الأممية، أنه سيوفر الحدث فرصة لتسليط الضوء على الدور المؤثر للإذاعة المصرية في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، وتأثير الراديو واستدامته مقابل تقنيات الاتصال الجديدة ومفهوم الراديو باعتباره تراثًا اجتماعيًا.