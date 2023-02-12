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شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تخصص فرقا لرفع المخلفات من المحاور المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشرشابى، أنه تم تجهيز فرقة العمل بطول طريق الأوتوستراد من إنقاذ حلوان تحت إشراف مهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ، علي كل القطاعات بطول الأوتوستراد لرفع مستوي النظافة بعد الأعمال الاعتيادية اليومية من تجريد الأتربة، ونشر سيارات الكنس الآلي وسيارات المياه وغسيل الأرصفة والبلدورات وتطهير الشوارع وأسفل كباري المشاة ومحطات النقل العام بطول الطريق، من أسفل الدائري بطول الأوتوستراد في كل القطاعات كل في قطاعه ومنطقته ضمن أعمال الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة، بعد تكليف المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية للإنقاذ المركزي والمهندس إبراهيم عامر باستغلال إمكانيات الهيئة في تحسين المظهر العام بكافة أرجاء القاهرة.
غسيل البلدورات
كنس الطرق الرئيسية
جانب من أعمال النظافة
أعمال النظافة