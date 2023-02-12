شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدستورية يلتقى سفير بيرو لتبادل وجهات النظر فى مبادئ محكمتى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الأحد المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، بسفير دولة البيرو بالقاهرة خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو، وذلك بناء على طلب سفارة بيرو بالقاهرة.

وصرح المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، بأنه خلال اللقاء تم تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية، وقد اتسم اللقاء بروح المودة والألفة وتم تبادل الهدايا التذكارية.

وفى ختام اللقاء، شكر السفير ورفقته المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال، وطلبا دوام التواصل بين المحكمتين بما يدعم التعاون المشترك بين البلدين.