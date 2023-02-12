شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع بقطاع الدقهلية لمتابعة موشرات الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، بمسئولي قطاع شمال الدقهلية، في إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشه كل مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للقطاع، وذلك بحضور رؤساء قطاعات (التشغيل - التجاري - المالي - التفتيش الفني والتجاري - المشروعات - كبار المشتركين - التخطيط الفني -الجوده - التكاليف - العدادات - نظم المعلومات - القانوني - السلامة والصحة المهنية) بالشركة.

وحضر الاجتماع رئيس القطاع المختص ومديري عموم (المشروعات - الشئون الفنيه - الهندسات - الشئون التجارية) - مديرو الهندسات - رؤساء الإيرادات بالقطاع وذلك لمناقشة جميع المستجدات.

وناقش المهندس محمد عسل موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية، وموقف تنفيذ مشروع حياة كريمة بمركز قري شربين، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة وبتعليمات السلامة والصحة المهنية، وكذلك موقف الخطة العاجلة لتحسين الفقد في الطاقة ورفع معدلات الأداء وعرض المشاكل والمعوقات لحلها، بهدف تحقيق مستهدفات الشركة، وتمني دوام التوفيق لجميع العاملين .