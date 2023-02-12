شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: وضعنا خطة لتطوير شركات الأدوية وبدأنا بشركة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، عن شركات صناعات الأدوية ومنها شركة النصر، قائلا إن الوزارة بحثت موقف الشركة ووجدت أن الشركة تحقق خسائر كبيرة، ومن ثم تمثل عبء على الشركة القابضة للأدوية.

أضاف عصمت خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب،: أننى كوزير ذهبت مع شركة النصر للحصول علي قرض قيمته 800 مليون جنيه حتى يتم تطوير الشركة، وتم توقيت اتفاقية مع شركة هندية حتى يتم تصنيع المواد الخام للأدوية.

وأشار إلي أنه تم عرض الأمر علي الرئيس لتطوير شركة النصر، وتحسين جودة الصناعة بها والاتفاق مع الشركة الهندية، وكان رد الرئيس إيجابي للغاية، حيث تتولي الشركة الهندية الشق التكنولوجى، والدولة تساعد بالأرض والمبانى لدعم هذه الصناعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تطوير مصنع النصر وهو خطوة جيدة للغاية.

وفيما يتعلق بالمحالج في مصر، قال عصمت إن الرئيس طلب عمل فحص للمحالج لحل مشكلاتها، والتي من ضمنها مشكلة سعة المحالج وغيرها، ونعمل على حل هذه المشكلة حاليا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه تم زراعة 300 ألف فدان هذا العام، وكان الناتج حوالى 300 ألف طن من القطن، مشيرا إلي أن هناك مصنع من مصانع المحلة قادر علي العمل قبل موسم الحصاد المقبل في حين أن باقي المصانع جارى استكمال الماكينات الخاصة بها.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي سيزور غدا مصانع الغزل بالمحلة للوقوف على الأوضاع داخل المصانع، وتلبية احتياجاتها حتى تعمل بشكل كامل.

أضاف عصمت أنه تم الاتفاق مع أحد السودانيين على تدبير القطن لمصر على أن يحصل على المقابل بالجنيه المصرى.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أنه لا يوجد جزء في صناعة النسيج الا ونتدخل لحل مشكلاته بهدف تطوير هذه الصناعة.

بدوره أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أننا كلجنة سنقدم كل العون لوزارة قطاع الأعمال ومستعدون لأي تشريعات تسهل من مهمة الوزارة.