شكرا لقرائتكم خبر عن كوترا:زيادة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لـ1.69مليار دولار بارتفاع161% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية بالقاهرة ، كوترا، إن حجم التجارة بين كوريا ومصر بلغ 3.15 مليار دولار في عام 2022، وهو ثاني أكبر حجم تجاري في تاريخ البلدين بعد أن وصل 3.17 مليار دولار في عام 2010، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم.

وأضاف البيان أن الصادرات المصرية إلى كوريا بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.69 مليار دولار، بزيادة نسبتها 161%. فقد سجل فائضاً قدره 220 مليون دولار في عام 2022 من عجز تجاري بلغ مليار دولار في عام 2021.

على خلفية هذه الإنجازات، لعبت صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دورًا حاسمًا. تم تصدير 810 مليون دولار من الغاز الطبيعي و760 مليون دولار من المنتجات البترولية النافتا إلى كوريا، بزيادة 705٪ و 107٪ على التوالي عن العام السابق.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى مصر بنسبة 13٪ إلى 1.46 مليار دولار. تشمل بنود التصدير الرئيسية الراتنجات الاصطناعية والسيارات وقطع غيار السيارات والألواح الفولاذية اللينة وأشباه الموصلات.

واعتبارًا من عام 2022، قامت كوريا الجنوبية باستثمار تراكمي بلغ حوالي 790 مليون دولار في مصر، أي 33 ضعف الاستثمار المصري في كوريا الجنوبية، وفقًا لبنك التصدير والاستيراد الكوري. في عام 2022، استثمرت شركة كورية نحو 30 مليون دولار في مصر.

من إجمالي الاستثمارات الكورية في مصر، تمثل الصناعة التحويلية حوالي 63٪، وهي أعلى نسبة بين القطاعات الصناعية. حاليًا، تعمل حوالي 35 شركة كورية في مصر بنشاط. أنشأت LG Electronics مصنعًا لتصنيع أجهزة التلفزيون والغسالات في عام 1990. أنشأت Samsung Electronics مصنعًا لإنتاج أجهزة التلفزيون في عام 2012 وأضافت إنتاج أجهزة التابلت في عام 2021، وتقوم حاليًا بإنتاج بعض الهواتف المحمولة. تخطط هذه الشركات الكورية لتوسيع أعمالها بشكل أكبر.

على وجه الخصوص، أصبح التعاون بين البلدين أوثق في كافة المجالات منها توريد وإنتاج خط مترو الأنفاق 2 و 3 في القاهرة، و بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.

وقال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، "نحاول تعزيز قدرات التصنيع من خلال سياسات مصر مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات (EME) ورؤية وخطة التنمية الوطنية (رؤية مصر 2030)"، مضيفًا: "نتوقع أن تشارك الشركات الكورية بفعالية. في التصدير من مصر للدول المجاورة من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA) التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2019." وأضاف: "من أجل زيادة تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التجارة والاستثمار، من الضروري تنفيذ إجراءات توقيع "اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية" بين البلدين في أسرع وقت ممكن. "