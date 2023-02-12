شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لوضع حد لتصاعد الخطاب التحريضى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المر، إن مؤتمر القدس يأتي في ضوء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي وصلت إلى مرحلة بالغة الخطورة بسبب الإجراءات الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني وبحق مدينة القدس ومقدساتها، مشددا على ضرورة إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها ووضع حد لتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها.

وجدد الوزير، خلال كلمته أمام مؤتمر القدس بالجامعة العربية اليوم الأحد، رفض الإمارات وإدانتها لأي إجراءات أو انتهاكات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، ودعم الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في ظل المؤشرات المقلقة.

ودعا إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين من ديارهم، مشددا على ضرورة منع الأنشطة الإستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث إن تلك المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي.

وأكد المر ضرورة إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية لتحسين الوضع على أرض الواقع والعودة إلى إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.