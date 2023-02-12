شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات تالجو بين القاهرة والإسكندرية وبعض محطات الوجهه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت قطارات التالجو الفاخرة التى تضاهى أفخم القطارات العالمية، تجول الآن بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى محافظات الصعيد لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد القطارات الفترة القادمة.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الأقصر، وكذلك أسعار ومواعيد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية.

مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية:

يعمل القطار يوميا عدا يوم السبت، الساعة 2 عصرا من القاهرة للإسكندرية، والساعة 5.55 صباحا من الإسكندرية للقاهرة، يوميا عدا الجمعة والسبت.



وفى يوم الجمعة يتم تشغيل قطار مخصوص من الإسكندرية للقاهرة الساعة 9 صباحا، وهذا الموعد كل يوم جمعة فقط.

أسعار التذاكر للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيها للدرجة الثانية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الأقصر وأسعار التذاكر:

أسعار تذاكر قطار تالجو من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيها، والدرجة الثانية 250 جنيها.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

تبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الأحد ويصل الأقصر الساعة 8,50 صباحا.

القطار يقف بمحطات [ الجيزة –أسيوط –سوهاج –قنا ].

أيام التشغيل من القاهرة للأقصر، الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

يعود القطار من محطة الأقصر الساعة 22,00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب.

أيام قيام القطار من الأقصر للقاهرة، الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع .