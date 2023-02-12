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هيئة الدواء تكشف 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن وجاءت كالتالى:-

1. إبلاغ الطبيب بالحمل، أو احتمالية حدوثه، قبل إجراء التصوير بالأشعة السينية بعيادات الأسنان​.
2. قياس ضغط الدم باستمرار، وفي الغالب يكون أقل من معدلاته الطبيعية، لكن في حالة ارتفاعه تكون الأم عرضه للإصابة بتسمم الحمل​.
3. قياس نسبة السكر في الدم؛ لتجنب الإصابة بسكر الحمل.​
4. غذاء صحى متوازن خلال فترة الحمل.​
5. استشارة الصيدلي قبل تناول أقراص الحديد أثناء الحمل؛ للحد من ارتفاع نسبة الأنيميا​.

وكانت قدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح حول الأدوية الوصفية الممنوعة أثناء الحمل ​وتابعت هيئة الدواء: "أحيانا تضطر السيدات لتناول بعض الأدوية أثناء الحمل للتأكد من أمان تلك الأدوية على صحة الأم والجنين؛ لأن بعض الأدوية الوصفية ممنوعة أثناء الحمل"، ومنها:​-

1- أدوية حبوب الشباب مثل الأيزوتريتينوين.​

2-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي نوع من أنواع أدوية الضغط.​

3-أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.​

4- بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.​

5- ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد الاستخدامات مثل استخدامه في علاج التهاب المفاصل.​

6- وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم.​

7 - الليثيوم، هو دواء يستخدم في علاج مرض اضطراب ثنائي القطب.​

8- باروكستين، وهو دواء خاص بمرض الاكتئاب.​

 وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الصيدلي، ومقدم الرعاية الصحية، قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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