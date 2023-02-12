شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن وجاءت كالتالى:-
1. إبلاغ الطبيب بالحمل، أو احتمالية حدوثه، قبل إجراء التصوير بالأشعة السينية بعيادات الأسنان.
2. قياس ضغط الدم باستمرار، وفي الغالب يكون أقل من معدلاته الطبيعية، لكن في حالة ارتفاعه تكون الأم عرضه للإصابة بتسمم الحمل.
3. قياس نسبة السكر في الدم؛ لتجنب الإصابة بسكر الحمل.
4. غذاء صحى متوازن خلال فترة الحمل.
5. استشارة الصيدلي قبل تناول أقراص الحديد أثناء الحمل؛ للحد من ارتفاع نسبة الأنيميا.
وكانت قدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح حول الأدوية الوصفية الممنوعة أثناء الحمل وتابعت هيئة الدواء: "أحيانا تضطر السيدات لتناول بعض الأدوية أثناء الحمل للتأكد من أمان تلك الأدوية على صحة الأم والجنين؛ لأن بعض الأدوية الوصفية ممنوعة أثناء الحمل"، ومنها:-
1- أدوية حبوب الشباب مثل الأيزوتريتينوين.
2-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي نوع من أنواع أدوية الضغط.
3-أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.
4- بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.
5- ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد الاستخدامات مثل استخدامه في علاج التهاب المفاصل.
6- وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم.
7 - الليثيوم، هو دواء يستخدم في علاج مرض اضطراب ثنائي القطب.
8- باروكستين، وهو دواء خاص بمرض الاكتئاب.
وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الصيدلي، ومقدم الرعاية الصحية، قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.