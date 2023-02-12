شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد 2.3 مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج 247 ألف طن سكر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال محصول القصب من المزارعين من خلال 8 مصانع تابعين للشركة فى محافظات الوجه القبلي بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، حيث تم توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن قصب وإنتاج 247 ألف طن سكر حتى الآن حيث راعت وزارة التموين ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، ‏ومراجعة أسعار السكر العالمية أخر 3 شهور كذلك مراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة وأن الهدف من زيادة سعر توريد القصب هذا العام جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم المزارع .

وكان اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين قد أكد أن الشركة تواصل استلام محصول القصب من المزارعين فى ظل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة إجراءات عمليات التوريد وتذليل أى عقبات تواجه المزارعين، وانتاج السكر المحلى من القصب ،لافتا إلى أن الموسم الحالى يبشر بالخير بسبب زيادة نسبة استخلاص السكر من القصب، حيث وصلت 10.63% مقارنة بـ 10.56% العام الماضي الأمر الذى يشير إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من القصب مما يعزز المخزون الاستراتيجي والذى يكفى حاليا لفترات طويلة، كما يتم طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب أيضا مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية فى معارض "أهلا رمضان" لطرح منتجات الشركة مثل السكر والمربى والطحينة وكافة المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.