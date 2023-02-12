شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات وزارة التموين تتصدر معرض مؤتمر صناعة السكر والصناعات التكاملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، معرض الشركة المقام على هامش المؤتمر الدولي العاشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية ،والذي تقيمه كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط خلال الفترة من 11إلى 14 فبراير الجاري بمحافظة الأقصر ،حيث يتضمن المعرض العديد من منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية مثل السكر والطحينة .

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحد الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتضمن عدد من المحاور عن التقنيات الحديثة في مجال صناعة السكر والصناعات التكاملية ، و اقتصاديات الوقود الحيوي المستخلص من قصب السكر والبنجر ، وكذلك محاور تتعلق بإنتاج وتربة المحاصيل السكرية ، والطاقة الجديدة والمتجددة في صناعة السكر والاستفادة من مخلفات تلك الصناعة والمشاكل البيئية المترتبة عليها كما يشهد مناقشة عدد من الأبحاث والدراسات العلمية في كافة المجالات والقضايا المتعلقة بصناعة السكر والصناعات التكاملية على على المستويين المحلي والدولي .

على جانب أخر تستمر شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال محصول القصب من المزارعين من خلال 8 مصانع تابعين للشركة فى محافظات الوجه القبلي بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، حيث راعت الوزارة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالمياً، ‏ومراجعة أسعار السكر العالمية أخر 3 شهور كذلك مراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة وأن الهدف من زيادة سعر توريد القصب هذا العام جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وكذلك ‏التوريد لتحقيق الربحية للمزارع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم المزارع.

وكان اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين قد أكد أن الشركة تواصل استلام محصول القصب من المزارعين فى ظل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة إجراءات عمليات التوريد وتذليل أى عقبات تواجه المزارعين، وانتاج السكر المحلى من القصب ،لافتا إلى أن الموسم الحالى يبشر بالخير بسبب زيادة نسبة استخلاص السكر من القصب، حيث وصلت 10.63% مقارنة بـ 10.56% العام الماضي الأمر الذى يشير إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من القصب مما يعزز المخزون الاستراتيجي والذى يكفى حاليا لفترات طويلة، كما يتم طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب أيضا مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية فى معارض "أهلا رمضان" لطرح منتجات الشركة مثل السكر والمربى والطحينة وكافة المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.