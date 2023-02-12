شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- من فبراير إلى الأسبوع الثاني من مارس 2023

- النصوص : نص الاستماع البورصة المصرية، قصة صنع في مصر، نص معلوماتي التجارة على مر الزمان.

المفردات: رويدا -اللدائن - البلاستيكية -حق - الانتفاع - آنذاك - تقدم - تأمين.

النحو: مراجعة على الجملة الاسمية - مراجعة على الجملة الفعلية والمفعول به.

الإملاء: الهمزة المتوسطة.

الخط: تكتب جمل المحور الثالث من كراسة الخط.

التعبير الكتابي: كتابة غلاف منتج.

وأوضحت أنه بالنسبة للموضوع الثاني المشروعات الصغيرة.

- النصوص: نص الاستماع فكر صغير مشروع كبير – شعر العلم والعمل – نص معلوماتي المشروعات الصغيرة.

- المفردات: آفة – شقاء – تبذل – رب – خاب – يفلح – العمود الفقري – دعم – مساندة – فريدة – الآثار.

- النحو: حروف الجر والاسم المجرور – علامة إعراب الكلمة.

- الإملاء: الهمزة المتوسطة.

- الخط: تكتب جمل المحور الثالث من كراسة الخط.

- التعبير الكتابي: كتابة رسالة بريد إلكتروني رسمية.





الموضوع الثالث «مشروعي الصغير»- النصوص: نص معلوماتي مفاتيح النجاح – قصة الفلاح الفصيح 1.

المفردات: الدراسات – الهواية – الجرين – مال قلبه – هديها – تطأ.

النحو: الاسم المجرور المثنى وجمع المذكر السالم – إعراب جمع التكسير.

التعبير: كتابة تعبير حدث بقصة قصيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من الأسبوع الثالث من مارس 2023 إلي الأخير من إبريل جاء توزيع المقرر الدراسى كالتالى:





الموضوع الأول دعوة للاحترام- النصوص: نص استماع احترام الكبير يعني الكثير وقصة حريتي مسئوليتي ونص معلوماتي قوانين الاحترام حول العالم.

المفردات: إنجاز – هشمت – ضوابط – عجالة – حر – الراهن – تشجير – تداعيات.

النحو: مراجعة على علامات إعراب المثنى والجمع بأنواعه – تعريف المضاف إليه.

الإملاء: كتابة الهمزة على الواو.

الخط: تكتب جمل المحور الرابع من كراسة الخط.





الموضوع الثاني دعوة للإنصافالنصوص: نص الاستماع كن داعما ولا تكن مثبطا – شعر عيون الحكم – نص معلوماتي معا من أجل عالمنا».

المفردات: زلة – صفح – عواقب – إبان – حافة – اتخذا – إجراز – استدامة.

النحو: جر المضاف إليه.

الإملاء: كتابة الهمزة على النبرة.





الموضوع الثالث دعوة للأمانة- النصوص : نص معلوماتي النقود الضائعة – قصة الفلاح الفصيح 2.

- المفردات: «إطار – مماثلة – تتطرق – المقتبسة – سخر – الجنايا – المستغيث.

- التعبير: نموذج كتابة مقال إقناعي.

- النحو : إعراب المضاف إليه «المثني وجمع المذكر السالم.

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني انطلق أمس السبت 11 فبراير الجارى.