شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدة الواجب.. نقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرة معلمة توفيت بين تلاميذها بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة صرف مستحقات أسرة المعلمة وجدان محروس التى توفيت بين تلاميذها أثناء الحصة بمدرسة الثانوية التجارية، التابعة لمركز طما محافظة سوهاج، نتيجة غيوبه سكر.

وكلف نقيب المعلمين، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج وعلي طنطاوي رئيس اللجنة النقابية بطما، بالوقوف بجانب أسرتها خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية طلباتهم فورا.

وتقدم خلف الزناتي، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، شهيدة الواجب، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج المعلمة وجدان محروس فرغلي معلمة مواد تجارية بمدرسة مشطا الثانوية التجارية بإدارة طما التعليمية، والتى وافتها المنية أثناء أداء عملها يوم أمس السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني بأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء النعى متضمنا أن المغفور لها إحدى النماذج المشرفة في العملية التعليمة بمحافظة سوهاج وأنه طبقا لشهادة رؤسائها وزملائها في العمل كانت من الحريصات على أداء عملها من أجل تقديم الرسالة السامية في إعداد أجيال من الطلاب.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج تلقت بلاغا من إدارة طما التعليمة بوفاة إحدى المعلمات داخل مدرسة مشطا الثانوية التجارية، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

وتبين عقب الإنتقال وفحص البلاغ عقب إحالته للأجهزة الأمنية المعلمة "وجدان محروس فرغلي تقيم بدائرة مركز أبوتيج، ولها محل إقامة آخر بمساكن قرية العتامنة، وتعمل مُعلمة بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، دائرة مركز طما، إلى مستشفى طما المركزى على إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها داخل الحصة المدرسية وتوفيت عقب ذلك.