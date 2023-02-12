شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطة محولات جامعة المنيا بالشبكة بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الائتلاف المكون من شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنيرجيا لكابلات الطاقة -السويدي، وذلك لتوريـد وتركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك . ف قطاع 1×800 مم2من النوع XLPE نحاس غلاف رصاص بملحقاتها بنظام "تسليم مفتاح" مظروف واحد اللازمة لربط محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف من النوع GIS بالشبكة الكهربائية جهد 66ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطي وبطول مسار 2×3 كم (دخول/خروج).

وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، يهدف المشروع إلي توفير التغذية الكهربية لمحطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون جنيه مصرى ويتم دفع القيمة الاجمالية للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 9 أشهر من تاريخ خطاب الإسناد.