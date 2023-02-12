شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف النظافة فى محيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول .
وأكد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور .
وقام حي الشرابية حملة برئاسة اللواء محمد جمال عادل بالتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدارس عبد العزيز جاويش ،عبد المنعم رياض ،المنصورية ،رفاعة الطهطاوى ،بلال الابتدائية، بلال الاعدادية، سعد زغلول ، احمد شوقى ، جمال الدين الافغانى
كما قام حي عابدين برئاسة اللواء وليد عبد الرؤوف حسنين رئيس الحي بمتابعة اعمال رفع كافة الاشغالات ومتابعة تقليم الاشجار بمحيط مدارس محمد فريد الابتدائيه ومدرسه نوبار الإعدادية
وشنت الاجهزة التنفيذية بحي الازبكية برئاسة فاتن ابراهيم رئيس الحي حملة استهدفت رفع وازالة الاشغالات والنظافة بمحيط المدارس ومتابعة استعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وتوفير المرافق الحيوية بها والاجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة التلاميذ ، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وقص وتقليم الأشجار بمحيط المدارس الخارجى والداخلى .
وشهد حي الزيتون برئاسة أشرف محمد حملة شملت رفع الاشغالات وصيانة أعمدة الانارة بمحيط مدارس كلية السلام الرسمية ومدرسة الشهيد وليد محمود الصادق (القبة العسكرية) ومدرسة الشهيد محمد غنيم.