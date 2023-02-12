شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات برنامج جامعة الطفل بالمركز القومى للبحوث.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة الخامسة (E2)، وذلك بالقاعة الرئيسية بحضور رؤساء المعاهد البحثية بالمركز، حيث أقيمت الفعاليات في الفترة من 29/1/2023 إلي 9/2/2023 تحت رعاية رئيس الممركز والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية، وذلك للعام الثاني علي التوالي.

وتقام الفعاليات من خلال مبادرة "أطفال علماء لمستقبل أفضل" والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وهو مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم .

وشارك أطفال الجامعة بالعديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بالمركز، كما تم تدريس المناهج التي أعدتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الطاقة والمياه والصحة والبيولوجي والكيمياء والعلوم الصيدلية والفيزياء والرياضيات والفنون وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

كما زار الأطفال عددا من المعاهد البحثية داخل المركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد بحوث العلوم الصيدلية والدوائية ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ومعهد البحوث الفيزيقية وشبكة المعامل المركزية ومراكز التميز .

يذكر أن منسقي جامعة الطفل الدكتورة سمر سامي شرف المنسق العام والدكتورة أسماءعلي شاهين (المنسق التنفيذي) قد قاموا بتنظيم زيارة إلي مزرعة المركز بالنوبارية حيث تعرف الأطفال علي الخدمات التي تقوم بها المزرعة، وقام فريق من أعضاء هيئة البحوث بشرح مبسط لعمل كل وحدة من وحدات الإنتاج ومنها الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية وإنتاج الدواجن والصوب الزراعية ووحدة الأعلاف وإنتاج الألبان ومزارع الفاكهة.

وتم إقامة معرض لمنتجات أطفال جامعة الطفل بالمركزعلى هامش حفل الختام والتي شاركوا في إعدادها بمساعدة فريق عمل متميز من أعضاء هيئة البحوث بالمركز وخبراء في مجال الفنون وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات .

جدير بالذكر، أن أطفال جامعة الطفل بالمركز سوف يقومون بالمشاركة الفعالة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .