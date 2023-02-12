شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يشيد بمصر والأردن فى مؤتمر دعم القدس بجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية لسنوات طويلة.

وشدد عباس خلال كلمته أمام مؤتمر القدس على دور مصر الكبير لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتباره جزء من دور مصر التاريخي لدعم القضية.

وأشاد عباس بدور الأردن في ظل الولاية الهاشمية للمقدسات في المدينة المقدسة، في ظل مرحلة تتعرض فيها للعديد من الانتهاكات.

الرئيس الفلسطينى يشيد بمصر والأردن فى مؤتمر دعم القدس