شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض لدولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر دعم وحماية القدس المقام في جامعة الدول العربية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم في جامعة الدول العربية بيت العرب، لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أن القانون الدولي اختص وقرارات الأمم المتحدة الوقع القانوني لمدينة القدس، بداية من تأكيد مجلس الأمن على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، وكذلك تأكيد مجلس الأمن على أن إجراء يمكن أن يغير من معالم ووضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية، وتمثل انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابع، وعدم الاعتراف بالوضع حتى 4 يونيو 1967 بما في ذلك القدس إلا بالتفاوض. الرئيس السيسي: نرفض أي إجراءات لتغيير الوضع القائم لمدينة القدس

رحب الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي بالمشاركين فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، قائلا: "أهلا وسهلا بكم في مصر.. وفى النسخة السادسة للمؤتمر.. واتمني لكم التوفيق".

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليل معلوماتي حول قطاعي السفر والسياحة، مشيراً إلى أنهما يُعدا أحد أبرز القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول حول العالم، وذلك بالنظر إلى الفوائد التي تجنيها الوجهات المضيفة، حيث تسهم السياحة في تعزيز الاحتياطات الدولية، وتخلق ملايين الوظائف، وتساعد على تطوير البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني بين الأجانب والمواطنين.

الرئيس السيسى: القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض لدولتهاالرئيس السيسي: اكتشافات منتدى غاز شرق المتوسط تخفف أزمة الغاز فى أوروبا"معلومات الوزراء": توقعات متفائلة فى 2023 بشأن تعافى قطاعى السفر والسياحة

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية لسنوات طويلة. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط إن قضية فلسطين والقدس هي التي جمعت العرب بشكل لم يحدث مع قضية أخرى. قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، تأتي تحت عنوان "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. دعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام"، وفي توقيت بالغ الأهمية، حيث توالت على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات. قال جون كريستمان رئيس شركة أباتشى العالمية، إن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات واستطعنا زيادة الحفارات إلى 17 حفارا، كما نسعى الى تلبية الطلب الموجود في مصر بدعم من القيادة المصرية. رئيس شركة أباتشى العالمية: مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الاستثمارات وزير البترول: 18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022 أبو الغيط: القدس حاضرة في وجدان العرب وتواجه قمع الاحتلال ومحاولات طمس التاريخ

الرئيس الفلسطينى: نقدر دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المعركة المحتدمة في القدس وكل أراضي فلسطين ليست جديدة وإنما تعود أي إلى عقود عدة تسبق حتى وعد بلفور عبر مؤامرة دولية لبناء وطن لليهود. أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. الصحة: تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، أمطار خفيفة ومتوسطة، بمناطق متفرقة من المحافظة، حيث شهدت أمطارا متوسطة بمنطقة شرق، ومتوسطة علي وسط وغزيرة بالعجمي، وذلك فى ظل موجة التقلبات الجوية بالإسكندرية والتى بدأت أمس .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

الرئيس الفلسطينى: نحن أصحاب الحق في القدس والمسجد الأقصىهطول أمطار متوسطة شرق الإسكندرية وغزيرة غربا لليوم الثانى على التوالى.. صورأمطار بالسواحل الشمالية وثلوج على سانت كاترين.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات