شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أذربيجان يتوجه إلى القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف اليوم الأحد، بلاده متوجها إلى القاهرة في زيارة عمل تهدف إلى عقد العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين.

وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية إن الوزير سيعقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية ويشارك في مؤتمر دولي رفيع المستوى بجامعة الدول العربية في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار أذربيجان في يناير الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية والتي شهدت عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.​

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس 1992 وتعمل سفارة مصر في باكو منذ أبريل 1993 ، وتعمل سفارة أذربيجان في القاهرة منذ يناير 1994، وفقا لوكالة أنباء ترند الأذرية.

ومنذ ذلك الحين، يتمتع البلدان بتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، مثل الطاقة والبناء والأدوية والتعدين وغيرها الكثير. وحتى الآن ، وقعت مصر وأذربيجان على ما يقرب من 60 اتفاقية تعاون كما تأسست اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي الحكومي بين جمهورية أذربيجان ومصر في 3 أكتوبر 2002.

ووفقًا لآخر الإحصائيات ، بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومصر في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 ما قيمته 16.1 مليون دولار ، منها 2.5 مليون دولار تمثل صادرات أذربيجان إلى البلاد ، و 13.6 مليون دولار للواردات.