شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو (طلبة وطالبات)، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أقيمت

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 9-11 فبراير الجاري، بمشاركة 10 جامعات (التعليم العالي- البريطانية - الأمريكية - الكندية - القاهرة - بورسعيد - الأكاديمية العربية - حلوان – مصر المعلوماتية - التعليم الإلكتروني).

وأقيمت بطولة الجامعات بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور إسلام الحلواني مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج بطولة السنوكر:

- المركز الأول: الطالب/ مينا فكري عبد الملاك الجامعة البريطانية.

- المركز الثاني: الطالب/ عمرو رامي على حلمي الأكاديمية العربية للعلوم.

- المركز الثالث: الطالب/ عمر صبري محمد رشاد جامعة بورسعيد.

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد الدسوقي توفيق وزارة التعليم العالي.

** ننائج بطولة Pool9:

- المركز الأول: الطالب/ تونى أشرف ظريف وزارة التعليم العالي.

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد حمدي خميس أحمد الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.

- المركز الثالث: الطالب/ حسن عمر لطفى الجامعات الكندية.

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد وليد خديوي الجامعة الأمريكية.