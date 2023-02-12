شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 9-11 فبراير الجاري، بمشاركة 10 جامعات (التعليم العالي- البريطانية - الأمريكية - الكندية - القاهرة - بورسعيد - الأكاديمية العربية - حلوان – مصر المعلوماتية - التعليم الإلكتروني).
وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:
** نتائج بطولة السنوكر:
- المركز الأول: الطالب/ مينا فكري عبد الملاك الجامعة البريطانية.
- المركز الثاني: الطالب/ عمرو رامي على حلمي الأكاديمية العربية للعلوم.
- المركز الثالث: الطالب/ عمر صبري محمد رشاد جامعة بورسعيد.
- المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد الدسوقي توفيق وزارة التعليم العالي.
** ننائج بطولة Pool9:
- المركز الأول: الطالب/ تونى أشرف ظريف وزارة التعليم العالي.
- المركز الثاني: الطالب/ أحمد حمدي خميس أحمد الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.
- المركز الثالث: الطالب/ حسن عمر لطفى الجامعات الكندية.
- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد وليد خديوي الجامعة الأمريكية.