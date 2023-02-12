شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتقسيم إدارة العمرانية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 11 فبراير سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقسيم إدارة العمرانية التعليمية إلى إدارتين تعليميتين.

ونص القرار رقم 99 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2021 الخاص بتحديد معدلات مستويات مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات، وعلى كتاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة المرفق به مذكرتهم بشأن استصدار قرار تنفيذي بتقسيم إدارة العمرانية التعليمية إلى إدارتي العمرانية والطالبية التعليمية، تقرر:

مادة 1: تقسيم إدارة العمرانية التعليمية إلى إدارتين هما:

-إدارة العمرانية التعليمية.

-إدارة الطالبية التعليمية

مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

جدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" كانت قد نشرت فى عددها رقم 285 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تقسيم إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين وتعديل مستوى إدارات (البدرشين – الصف – أطفيح – أبو النمرس) من المستوى الثانى إلى المستوى الأول.

وتضمن القرار في مواده:

مادة 1- تقسم إدارة 6 أكتوبر التعليمية إلى إدارتين هما:

1-إدارة 6 أكتوبر التعليمية

2-إدارة حدائق أكتوبر التعليمية

مادة 2- تعديل مستوى الإدارات التعليمية الآتى ذكرهم بعد من المستوى الثانى إلى المستوى الأول وهم:

1-الإدارة التعليمية بالبدرشين

2-الإدارة التعليمية بالصف

3-الإدارة التعليمية بأطفيح

4-الإدارة التعليمية بأبو النمرس