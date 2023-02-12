شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يستعرض تقريرا حول إنجازات وأنشطة جامعة القاهرة بالفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الإنجازات والأنشطة والفعاليات التى تمت فى الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022 - 2023 على كافة المستويات، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية 2021 - 2025 كمؤسسة تعليمية بحثية وخدمية من الجيل الرابع.

واستعرض التقرير استمرار تقدم جامعة القاهرة غير المسبوق في التصنيفات الدولية خلال الفصل الدراسي الأول، متصدرة الجامعات المصرية في كل من تصنيف US News الأمريكي لعام 2022 حيث جاءت في المرتبة 363 عالميًا، متقدمة 29 مركزًا بنسبة 7,4% عن العام السابق، وتصنيف QS الإنجليزي للاستدامة لعام 2022، حيث جاءت في المرتبة من 201-220 عالميًا لأول مرة، وإحراز تقدم في تصنيف شنغهاي العام لتدخل جامعة القاهرة ضمن أفضل 301- 400 جامعة من بين 30 ألف جامعة، متصدرة الجامعات المصرية والوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضي بنفس التصنيف.

وأوضح التقرير أهم مخرجات النهوض بالبحث العلمي والنشر الدولي، ومنها إدراج 73 عالمًا من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، متصدرة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد من العلماء المصريين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وفوز 41 عالمًا بجوائز الجامعة لعام 2022 بأنواعها، وإصدار العدد الدولى الـ15 من مجلة الجامعة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، وإتاحة الأبحاث العلمية لمجلة كلية الآثار مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت، وحصول مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية (JAR)، على معامل تأثير عالمي غير مسبوق حيث حصلت على 12.82، واحتلالها المركز الثامن على مستوى العالم من بين أكثر من 73 مجلة علمية دولية متعددة التخصصات.

وتناول التقرير استحداث برامج دراسية وتعديل لوائح بالعديد من كليات الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، ومنها برنامج البكالوريوس في علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، وعدة دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، والماجستير المهني بكلية الصيدلة، ووضع لائحة إدارية ومالية لخمس دبلومات مهنية بكلية طب الفم والأسنان، وتعديل لائحة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استحداث 17 برنامجا أكاديميا في 11 كلية ضمن المرحلة الأولى بالمقر الجديد لجامعة القاهرة.

وأشار التقرير إلى تعزيز الجامعة سُبل التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية من خلال عدة اجراءات، من بينها توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات مثل مؤسسة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة كانازاوا (كلية الدراسات العليا للعلوم التطبيقية) باليابان، علاوة على عدد من الاتفاقيات مع جامعات أوربية وأميركية. بالإضافة إلى استضافة العديد من الشخصيات العامة والسفراء والمسؤولين وممثلي مؤسسات وجهات عدة أبرزهم وزير الاقتصاد الإماراتي ووزير المالية المصري، ووزيرة التضامن، كما تم تنظيم دورة تدريبية حول "الممارسة الدبلوماسية" لاتحاد طلاب غينيا في إطار دعم العلاقات مع الدول الأفريقية.

وتناول التقرير متابعة تطور الأعمال في المشروعات الإنشائية الكبرى، أهمها المستشفيات الجامعية والتي تضمنت جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنشاءات مستشفى 500500 تمهيدا للافتتاح القريب والتشغيل الجزئي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمرحلة الأولى بها الانتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية بمبنى العيادات الخارجية وأعمال التشطيبات، ونسبة 100% للأعمال الكهروميكانيكية، والتعاقد على عدد من بنود التجهيزات الطبية والفرش ، والعمل على إنهاء مبنى إقامة المرضى، وأعمال مد خطوط ربط الكهرباء على مسارين، و الانتهاء من التعاقدات اللازمة للتشغيل المبدئي وإتمام اعتماد الهيكل الطبي والإداري الجديد، بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد محطة كهرباء مستشفى أبو الريش اليابانى بالكامل، وبدء تشغيل جهاز المعجل الخطي بمستشفى أورام الثدي، كما وصلت الأعمال الإنشائية بمسرح دولت أبيض إلى مراحل متقدمة وبلغت نسبة الإنجاز 75% وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الإلكتروميكانيكية.

وأكد التقرير استمرار جامعة القاهرة في تحقيق الجودة والإصلاح الإداري والاعتماد المؤسسي والدولي للكليات والمراكز والبرامج خلال الفصل الدراسي الأول، تتضمن الحصول على العديد من شهادات نظم الإدارة الدولية "الأيزو"، واعتماد دولي ومحلي وتجديد اعتماد للعديد من الكليات والبرامج، بالإضافة إلى إصدار عددًا من القرارات الخاصة بتعيينات وتكليف أو تجديد تكليف قيادات أكاديمية وإدارية في عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات.

وأوضح التقرير الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لدعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها، ومنها تنظيم عدة فعاليات على مستوى الخدمات الطبية مثل قوافل طبية للكشف والعلاج، وأسبوع السلامة والصحة المهنية بهدف التوعية وتوفير بيئة عمل آمنة، وحملة توعوية بمرض السكر والوقاية منه، وحملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي، وحملة للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني، بالإضافة إلى سداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي لنحو 12 ألف طالب وطالبة من صندوق التكافل الجامعي، وتنظيم عدة معارض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وتنظيم احتفالية لتوزيع أجهزة اللاب توب الناطق على الطلاب المكفوفين ومنح الفائقين بكليات الجامعة.

وأشار التقرير إلى مساهمة الجامعة في ملف التغيرات المناخية من خلال المشاركة في قمة المناخ العالمية COP 27 بشرم الشيخ والتي تضمنت عدة جوانب، منها تنظيم نموذج محاكاة المؤتمر الدولي للمناخ بمشاركة 200 طالب، والمشاركة في معرض الابتكار الأخضر بمنتدى المناخ بمشروع "تحويل مخلفات قش الأرز إلى منتجات اقتصادية"، وإجراء استطلاع رأى حول تغطية الإعلام المصري للمؤتمر، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي تناولت موضوعات ذات صلة بملف التغيرات المناخية، وإطلاق المسابقات العلمية والبحثية حول موضوع المناخ، وتمويل مشروعات بحثية في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة.

واستعرض التقرير مساهمات جامعة القاهرة الفعالة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" من خلال عدة إجراءات، من بينها استضافة مؤسسة حياة كريمة في محاضرة تعريفية لتوعية الشباب بمجهوداتها، وتنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات مثل قريتي أبو صير مركز البدرشين، والشيخ عثمان بمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة.

كما استعرض التقرير مشاركة الجامعة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، ومنها على المستوى المحلي المشاركة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر في الذكرى الـ49 واعتبار عام 2022/ 2023 عام "نصر أكتوبر"، وتنظيم احتفالية كُبرى والعديد من الندوات للتعريف بحرب أكتوبر والبطولات التي شهدتها، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022، كما شاركت الجامعة في اليوم العالمي للمُسن، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للاستدامة، واليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، واليوم العالمي لذوي الإعاقة، والمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "مبادرة جريس"، وفعاليات حملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة القاهرة العديد من الفعاليات للنهوض بالجانب الثقافي والارتقاء بالذوق العام من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض والحفلات الفنية، المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بإصدارات ومجلات علمية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات التوظيف بهدف توفير فرص عمل مناسبة لخريجي الجامعة، كما نظمت الجامعة احتفالية عيد العلم الـ17 لتكريم عدد من الوزراء و140 شخصية من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2020 و 2021. وأقامت حفل اوركسترالي رفيع المستوى.

كما أشار التقرير إلى تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والدينية والرياضية والفنية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022/ 2023 وخلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والعديد من الزيارات الميدانية للطلاب للمشروعات القومية بهدف التعرف على حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات الحياتية، وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في إطار من الديمقراطية والنزاهة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المسابقات الطلابية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وإتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية، كما تم إطلاق جائزة طه حسين العالمية في الآداب والعلوم الإنسانية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي.

وأكد التقرير حصد جامعة القاهرة العديد من الجوائز ومؤشرات التميز، منها فوز فريق بحثي يضم 24 طالبا وطالبة من "علوم القاهرة" بالميدالية الفضية فى أكبر مسابقة للهندسة الوراثية في العالم بباريس، وفوز أستاذ مساعد بالجامعة بجائزة الشباب العربي 2022، وفوز طلاب فرع الجامعة لمؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية "IEEE" بجائزة الفرع الطلابي النموذجي الإقليمي لعام 2022 للمرة الثالثة على التوالي.