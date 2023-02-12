شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حوسبة 100 مكتب تفتيش لإحكام الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عن استكمال منظومة حوسبة التفتيش في 100 مكتب من مكاتب التفتيش التابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ودعمها بـ185 "جهاز تابلت"، مؤكدةً على أنه جارِ استكمال تلك "المنظومة" وحوسبة 143 مكتب تفتيش عمل آخرين، موضحة أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لاستكمال منظومة التحول الرقمى، وفقا لرؤية مصر 2030، والانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة المختصة بالوزارة وتفعيل الحوسبة على جميع المديريات وإنهاء زمن "النظام الورقى".

وأوضح السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، أن الإدارة قامت بوضع خطة لاستكمال منظومة حوسبة جهاز تفتيش العمل كأحد أولويات عملها، وذلك لإحكام الرقابة على أعمال التفتيش من خلال الإدارة العامة والتوجيه اللحظى والوقتى، وفى إطار ذلك تم استهداف عدد من المديريات وهي (البحيرة – والقليوبية – الاسماعلية – السويس –دمياط –الجيزة – الغربية ) كأول مرحلة يتم التنفيذ فيها، بالإضافة الى استكمال جميع المحافظات خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدير الإدارة العامة، أن الإدارة تقوم بمتابعة عمليات التدريب على نظام الحوسبة فى المديريات الآتية (القليوبية – الغربية – البحيرة)، وتم تدريب المفتشين فيها بالفعل على استخدام أجهزة التابلت كمنظومة بديلة للنظام الورقى وذلك لتوفير الوقت والجهد وتوحيد للصيغ القانونية والمفاهيم ونظام بديل للأرشفة والسجلات وضمان لدقة المعلومات وعدم الوقوع فى الأخطاء.