شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية للرئيس السيسى مع المشاركين فى معرض مصر الدولى للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع المشاركين في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، ويعتبر معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الذى يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.

وتقام فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر، بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .