شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر والحرص على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعمها في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.