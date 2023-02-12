شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: 2.9% نسبة نمو الاقتصاد العالمى فى 2023 وتراجع التضخم لـ6.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن النمو العالمى ارتفع بنسبة 3,4% فى العام الماضى، ومتوقع أن يتراجع حاليا إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسنا طفيفا فى عام 2024 حيث يصل إلى 3,1%.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى خلال كلمتها أمام المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن مكافحة التضخم من الأولويات فى عام 2023، لافتة إلى تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام و4,3% في عام 2024 وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، مشيرة إلى أنه من العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكى فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى "وبينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هى الكفة الراجحة في ميزان المخاطر، فمن الممكن تعطل مسيرة التعافى فى الصين، وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي – الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصادا عالميا أكثر تفككا".

وانطلق صباح اليوم الأحد، المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويتطرق المنتدى إلى التحديات الاقتصادية بالمنطقة العربية فى ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتطرح مصر خلال المنتدى رؤيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل، بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.

ويعرض الوزير، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية وجهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى.

ويشارك وزير المالية في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه بالدول الشقيقة، ويلتقى أيضًا مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.