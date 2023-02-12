شكرا لقرائتكم خبر عن محو أمية 3 مواطنين حد أدنى للتخرج.. تفاصيل خطة جامعة حلوان لتعليم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان محاور الخطة المستقبلية فى خلال العام الجامعى 2022/2023 لتعظيم جهودها فى مجال تحرير المواطنين من الأمية فى المناطق الجغرافية المحيطة بها من خلال زيادة تفعيل التحاق الطلاب بالمشروع القومى لمحو الأمية، وفيما يلى أهم المحاور التى ترتكز عليها الخطة وهى:

1. تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية التربية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء موافقة مجلس الجامعة على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على توصية مجلس كلية التربية على( اشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين كحد أدنى للتخرج) .

2. عقد العديد من الندوات التعريفية بالمشروع وأهدافه في مختلف كليات الجامعة بعد مخاطبة العمداء والوكلاء بكل كلية.

3. عقد البرامج والورش التدريبية لتدريب الطلاب للالتحاق بالمشروع بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية.

4. ارشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع الإدارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات المقيم فيها الطلاب.

5. العمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالقرى الأكثر احتياجا بالتنسيق والتعاون بين جامعة حلوان والجهات المعنية والأجهزة التنفيذية لاستثمار طاقات طلاب الجامعة المقيمين بتلك القرى في تحرير المواطنين من الأمية وتذليل الصعوبات التي تواجههم .

6. العمل على فتح فصول محو الأمية لتطوير بعض المناطق العشوائية المحيطة بجامعة حلوان.

7. ترشيح منسق من كل كلية ليكون عنصر الأتصال والتواصل بين الكلية ومنسق عام المشروع على مستوى الجامعة، تمهيدًا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة محو الأمية.

8. تفعيل أسرة شباب ضد الأمية التي تم اقتراحها من قبل المنسق العام للمشروع على مستوى الجامعة وتم الموافقة عليها في المجالس الحاكمة بالجامعة، كأحد الآليات المهمة في توعية الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت إشراف وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

9 توفير حزمة من الحوافز للطلاب المشاركين فى المبادرة.