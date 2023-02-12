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%90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.

 

 

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية، بينما عارض 10% من القراء هل مطالب تكثيف شن حملات لضبط عصابات سرقة الدراجات الهوائية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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