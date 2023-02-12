شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية مجانا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ما يساهم في رفع المستوى الصحى والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقد.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأكد عبدالرازق استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج التكامل الصحي الاجتماعي للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.