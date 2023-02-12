شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن نسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حتى الجرعة الرابعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والسكان وصلت الي بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا إلى 100 مليون و917 ألف جرعة منذ بداية الجائحة.

وتابع الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، الجرعة الأولي وصلت إلى 50 مليون جرعة، والثانية 37 مليون و 555 ألف، والجرعة الثالثة 11 مليون مواطن، و37 ألف مواطن حصل علي الجرعة الرابعة، مشيرا إلى أن حملة طرق الأبواب ساعدت وزارة الصحة والسكان في الوصول الي المستهدف من تطعيم المواطنين.

وأضاف، معدلات الإصابة بفيروس كورونا رغم متحور كورونا الجديد منخفضة للغاية، ومدة العزل لا تتجاوز 5 أيام.