شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 12/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 17: 3

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:59

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:20

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:12 م

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:07 م

وقت صلاة المغرب 5:32 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:55