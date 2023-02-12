شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 12/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:59
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:20
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:07
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:57
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:07 م
وقت صلاة المغرب 5:32 م
وقت صلاة العشاء 6:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:55