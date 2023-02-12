شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 12/2/2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.