شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار العروبة المائل المكون من 15 طابقا بالجيزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال إزالة برج العروبة المائل في شارع عباس رياض بالطالبية، يدويا، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأوضحت المحافظة، أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 15 طابقا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة أن البرج مخالف ومقام منذ عام 2011 ومرخص بـ4 أدوار فقط.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض برج سكني مكون من 15 طابقًا للميل، في منطقة العروبة بحي الطالبية التابع لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين ميل البرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسباً لحدوث انهيار، وفرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة له.

وأفادت تحريات الأمن بأن البرج صادر له رخصة بعدد محدد من الأدوار ولكن صاحبه قام ببناء طوابق إضافية دون ترخيص، مما تسبب في ميل البرج، كما كشفت المعاينة الأولية أن منذ أيام قليلة حضر صاحب العقار وحاول إصلاح البرج بواسطة دق خوازيق حديدية، ولكن محاولاته باءت بالفشل وازداد ميل العقار أكثر.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.