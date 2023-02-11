شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الكنيسة الأسقفية تتسلم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الأب زومسكينوس الأزرعي الأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر الأمانة العامة للمجلس للقس يشوع يعقوب الأمين العام الجديد ممثلًا للكنيسة الأسقفية في هذه الدورة العاشرة، حيث دأبت الطوائف على تبادل منصب الأمين العام فيما بينها.

ويعتبر الأمين العام الجديد القس يشوع يعقوب حاصل على ماجستير اللاهوت من جامعة نورث كارولينا اللاهوتية وعمل كمدرس العهد الجديد في كلية اللاهوت لمدة 7 سنوات، وشارك في تأسيس معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية السودانيين وعمل كمدير المعهد لمدة ثلاث سنوات.