شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 14 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان شهر يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك 28 مركز علاجى يقدم خدمة علاج الإدمان على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية وتقدم الخدمة بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى،" الدولة تقدم خدمة العلاج للمدمنين والدمج المجتمع بالمجان، وتوفر قروض شخصية بعد تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل حتى لا يتم انتكاسة المريض مرة أخرى بعد الشفاء".

وتابع، "6% تقدموا للعلاج من النساء من مرض الإدمان.. وتقدم حوالى 160 ألف مريض إدمان فى عام 2022، وربع مرضى الإدمان عندهم مرض من المخدرات التخليقية، مضيفا أنه فى شهر يناير الماضى تقدم أكثر من 14 ألف مريض للعلاج من الإدمان".